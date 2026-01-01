Botti di Capodanno il sindaco di Chieti accusa | Ordinanza ignorata una mancanza di rispetto

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha esprimito rammarico per la notte di Capodanno, evidenziando come molte persone abbiano trasgredito l’ordinanza che vietava l’uso di botti e fuochi d’artificio rumorosi. In un commento critico, Ferrara ha sottolineato come questa mancanza di rispetto rappresenti un problema per la sicurezza e il rispetto delle regole nella città.

Con un post dal tono amaro e polemico, il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha commentato la notte di Capodanno in città, prendendo di mira i tanti cittadini che hanno ignorato l'ordinanza che vietava l'uso di botti e fuochi d'artificio rumorosi.«Ringrazio (!) tutti i miei concittadini che hanno.

