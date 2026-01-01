Botti di Capodanno il sindaco di Chieti accusa | Ordinanza ignorata una mancanza di rispetto

Da chietitoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha esprimito rammarico per la notte di Capodanno, evidenziando come molte persone abbiano trasgredito l’ordinanza che vietava l’uso di botti e fuochi d’artificio rumorosi. In un commento critico, Ferrara ha sottolineato come questa mancanza di rispetto rappresenti un problema per la sicurezza e il rispetto delle regole nella città.

Con un post dal tono amaro e polemico, il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha commentato la notte di Capodanno in città, prendendo di mira i tanti cittadini che hanno ignorato l’ordinanza che vietava l’uso di botti e fuochi d’artificio rumorosi.«Ringrazio (!) tutti i miei concittadini che hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

