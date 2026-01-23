Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 23 gennaio 2026 è di 0,158 €kWh. In questa pagina si analizzano l’andamento e le variazioni orarie del PUN, offrendo dati aggiornati e informazioni chiare per comprendere l’andamento dei prezzi dell’energia in Italia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 23 Gennaio 2026 si attesta a 0,158 €kWh. Analizzando la giornata precedente (22 Gennaio 2026), le variazioni orarie hanno evidenziato un prezzo minimo di 0,137 €kWh e un massimo di 0,195 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e di prima mattina (tra l’1:00 e le 6:00), mentre il picco massimo si è registrato alle 9:00. Questo andamento conferma la tendenza tipica di una maggiore convenienza nelle ore a basso consumo e prezzi più elevati nelle fasce di punta. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 23012026 0,158 -0,001 22012026 0,159 -0,007 21012026 0,166 -0,007 20012026 0,173 +0,007 19012026 0,166 -0,006 18012026 0,172 +0,002 17012026 0,170 -0,002 16012026 0,172 +0,002 15012026 0,170 +0,002 14012026 0,168 +0,002 13012026 0,166 +0,001 12012026 0,165 +0,001 11012026 0,164 +0,001 10012026 0,163 +0,001 09012026 0,162 +0,001 08012026 0,161 +0,001 07012026 0,160 +0,001 06012026 0,159 +0,001 05012026 0,158 +0,001 04012026 0,157 +0,001 03012026 0,156 +0,001 02012026 0,155 +0,001 01012026 0,154 +0,001 31122025 0,153 +0,001 30122025 0,152 +0,001 29122025 0,151 +0,001 28122025 0,150 +0,001 27122025 0,149 +0,001 26122025 0,148 +0,001 25122025 0,147 +0,001 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,129 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,141 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

