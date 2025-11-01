Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 1 Novembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1056 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 31 Ottobre 2025, le variazioni orarie hanno mostrato un prezzo minimo di 0,0825 €kWh e un massimo di 0,1361 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (dalle 12:00 alle 13:00), mentre il picco di costo si è registrato tra le 20:00 e le 21:00, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda serale. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 01112025 0,1056 -0,0190 31102025 0,1245 +0,0074 30102025 0,1172 +0,0027 29102025 0,1145 +0,0055 28102025 0,1099 -0,0045 27102025 0,1050 +0,0215 26102025 0,0835 -0,0119 25102025 0,0954 -0,0058 24102025 0,1013 -0,0146 23102025 0,1155 -0,0125 22102025 0,1280 +0,0004 21102025 0,1276 +0,0118 20102025 0,1226 +0,0202 19102025 0,1024 -0,0093 18102025 0,1117 -0,0051 17102025 0,1169 +0,0050 16102025 0,1218 -0,0059 15102025 0,1268 +0,0026 14102025 0,1242 +0,0005 13102025 0,1237 +0,0179 12102025 0,1058 +0,0047 11102025 0,1010 -0,0192 10102025 0,1202 -0,0061 09102025 0,1263 +0,0118 08102025 0,1145 -0,0151 07102025 0,1126 -0,0149 06102025 0,0973 +0,0196 05102025 0,0777 -0,0198 04102025 0,0976 +0,0014 03102025 0,0961 -0,0083 02102025 0,1044 -0,0127 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Novembre 2025 0,1056 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie