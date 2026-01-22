**Milano-Cortina | Mattarella ' avventura coraggiosa che porta prestigio a Italia'

Il presidente Mattarella ha sottolineato come le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina siano un progetto coraggioso che porta prestigio all’Italia. Questa iniziativa, avviata alcuni anni fa, rappresenta un esempio di impegno e determinazione nel promuovere eventi di grande rilevanza internazionale, contribuendo allo sviluppo e alla visibilità del Paese.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina rappresentano "un'avventura che premierà l'iniziativa assunta allora, anche, secondo qualcuno di quel tempo, la temerarietà della decisione di lanciarsi in questa avventura. Ma il successo conseguito e il consenso raccolto nel nostro Paese, in sede internazionale sono un premio per quello sforzo che si è dispiegato". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i soci fondatori della Fondazione 'Noi Cortina'. "Vorrei anche qui, in questa occasione -ha aggiunto il Capo dello Stato- non soltanto sottolineare l'importanza dei due eventi, Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche ringraziare la Fondazione e coloro che nelle varie responsabilità e nelle varie condizioni e posizioni hanno contribuito a questo percorso, perché è stato un gesto, ripeto, di coraggio, di visione, quello di lanciarvisi, ma è stato un percorso concreto di impegno operativo, che ha dato il successo che vediamo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

