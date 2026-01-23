Un team di chirurghi provenienti da Pesaro ha effettuato un intervento presso l’ospedale di Urbino, senza che il paziente si spostasse dalla struttura locale. La collaborazione tra professionisti di diverse città ha permesso di eseguire con successo l’operazione su un uomo di 67 anni, garantendo un intervento rapido ed efficace nel rispetto delle procedure sanitarie e delle esigenze del paziente.

L’operazione si fa sul posto e i chirurghi, da Pesaro, hanno raggiunto l’ospedale di Urbino. Così, assieme ai professionisti ducali, hanno operato un paziente di 67 anni. L’uomo, residente in Urbania, era ricoverato per una polmonite in medicina al Santa Maria della Misericordia. E proprio durante la degenza nell’ospedale urbinate è emersa la diagnosi di adenoma della paratiroide destra, il cui aggravamento del quadro clinico ne ha reso necessario il trasferimento in rianimazione. Quindi non essendo possibile trasferirlo in un’altra struttura il direttore della rianimazione, Paolo Brancaleoni, ha coordinato le operazioni attivando il nuovo Dipartimento chirurgico diretto dal dottor Alberto Patriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il paziente non si sposta, arrivano i chirurghi da fuori

Paziente si accende una sigaretta: al pronto soccorso di Alzano arrivano i vigili del fuocoUna mattinata movimentata all’ospedale di Alzano Lombardo, domenica 14 dicembre, quando un incendio ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco nel pronto soccorso.

La Lega dà il via alla corsa elettorale. Vecchi si dimette per candidarsi. Arriva Agnelli e sposta gli equilibriLa Lega ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le prossime amministrative di Arezzo, avviando una riorganizzazione dei vertici provinciali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il paziente non si sposta, arrivano i chirurghi da fuori; Morto per 45 minuti, salvato alle Molinette: l’ECMO riscrive il destino dell’arresto cardiaco; Paziente morì dopo un esame in Pronto Soccorso, ma il medico non dovrà restituire all'Ausl i 480 mila euro dei danni; Nuove regole sulla Sanità nel Lazio, la protesta dei pazienti: Prenotare è impossibile.

Crans-Montana, perché quello dopo le dimissioni dall’ospedale può essere un momento critico per il paziente grande ustionatoLe ustioni gravi non si esauriscono con l’emergenza, ma aprono un percorso lungo e complesso. Dopo le dimissioni emergono le maggiori difficoltà sanitarie, riabilitative e psicologiche. Ecco perché gl ... vanityfair.it

Caduta imprevedibile: la struttura sanitaria non rispondeLa struttura sanitaria non risponde della caduta del paziente svenuto dopo il prelievo ematico se non c’erano sintomi dello svenimento. diritto.it

Spostare utero e ovaie, posizionarli in un punto diverso dell’addome per evitare che vengano irradiati durante le sedute di radioterapia, così da risparmiarli dagli effetti collaterali che potrebbero compromettere la fertilità della paziente. E una volta terminato il c - facebook.com facebook