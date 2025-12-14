Paziente si accende una sigaretta | al pronto soccorso di Alzano arrivano i vigili del fuoco

Una mattinata movimentata all’ospedale di Alzano Lombardo, domenica 14 dicembre, quando un incendio ha provocato l’intervento dei vigili del fuoco nel pronto soccorso. L’allarme antincendio ha causato uno stop temporaneo delle attività, coinvolgendo pazienti e personale in un episodio che ha messo in allarme la struttura sanitaria.

Alzano Lombardo. Mattinata movimentata nel pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo, quella di domenica 14 dicembre, quando l’allarme antincendio è suonato causando uno stop temporaneo delle operazioni. A far scattare il sistema centralizzato, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato il fumo di una sigaretta. Sembra infatti che un paziente psichiatrico, dopo una lunga attesa, se ne sia accesa una dopo essersi nascosto in bagno. I rilevatori anti-fumo hanno dato l’allarme e in automatico la notifica è arrivata anche ai vigili del fuoco, che sono giunti sul posto. Nessun incendio, però, fortunatamente, ma solo un po’ di spavento. Bergamonews.it Paziente si accende una sigaretta: al pronto soccorso di Alzano arrivano i vigili del fuoco - Il fumo ha fatto scattare l’allarme antincendio e le procedure all’interno della struttura. bergamonews.it

