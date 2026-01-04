La Lega dà il via alla corsa elettorale Vecchi si dimette per candidarsi Arriva Agnelli e sposta gli equilibri

La Lega ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le prossime amministrative di Arezzo, avviando una riorganizzazione dei vertici provinciali. Nel frattempo, Vecchi si dimette per candidarsi alle elezioni, mentre l’ingresso di Agnelli potrebbe influenzare gli equilibri politici locali. Questi cambiamenti segnano un momento importante nel percorso verso le consultazioni comunali.

La Lega avvia ufficialmente la fase che porterà alle elezioni comunali di Arezzo con una riorganizzazione dei vertici provinciali. Il segretario Gianfranco Vecchi ha deciso di candidarsi a Palazzo Cavallo e, di conseguenza, di lasciare l’incarico di guida del partito. Al suo posto è stato nominato commissario Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, che resterà alla guida della Lega fino allo svolgimento delle elezioni. "Una decisione che nasce dalla coerenza, dal rispetto del ruolo e dal senso di responsabilità verso il nostro progetto politico – ha spiegato Vecchi – in una fase in cui si aprono confronti, dialoghi e costruzioni delle liste, ritengo indispensabile garantire che ogni trattativa e ogni scelta avvenga in un quadro di assoluta terzietà, libera da sovrapposizioni, condizionamenti o legittimi sospetti di parte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

