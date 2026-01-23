Il mondo è in fiamme | siamo entrati in un nuovo ordine globale

Il mondo sta attraversando un periodo di profonda trasformazione, con cambiamenti che influenzano l’ordine globale. Le tensioni e le nuove dinamiche emergono con sempre maggiore evidenza, confermando che ci troviamo di fronte a un mutamento strutturale. In questo contesto, è importante analizzare le cause e le implicazioni di un mondo in evoluzione, mantenendo un approccio sobrio e obiettivo.

Che l'ordine globale sia in subbuglio è un'affermazione che viene riproposta da tempo, e le conferme non mancano. Anzi, esse si sono ripresentate con particolare forza proprio all'apertura di questo 2026. Mentre in Ucraina la guerra non si ferma e a Gaza la tregua rimane fragile e costellata da punti interrogativi, in Iran è esplosa un'ondata di proteste divenuta rapidamente uno scontro sempre più aperto, al quale il regime degli ayatollah ha risposto con una sanguinosa repressione. In Venezuela, gli Stati Uniti hanno compiuto una mossa clamorosa: la cattura del presidente Nicolás Maduro. Israele, intanto, ha riconosciuto la Repubblica del Somaliland, mettendo in moto un risiko che ha coinvolto molti Paesi della regione.

Carney, l’Ucraina e il nuovo ordine globaleAl World Economic Forum di Davos, il premier canadese ha lasciato spazio a un’immagine piuttosto che a una strategia, rimuovendo un cartello dalla vetrina.

Antonino Monteleone a Come States? — Iran, Trump e il nuovo ordine globaleNella puntata di Come States?, Eleonora Tomassi intervista Antonino Monteleone, giornalista e conduttore, analizzando gli sviluppi geopolitici del 2026.

