Al World Economic Forum di Davos, il premier canadese ha lasciato spazio a un’immagine piuttosto che a una strategia, rimuovendo un cartello dalla vetrina. In un contesto geopolitico in evoluzione, il ruolo di Carney e la situazione in Ucraina sono elementi chiave nel ridefinire il nuovo ordine globale, richiedendo attenzione e analisi accurata delle dinamiche internazionali.

Al World Economic Forum di Davos il premier canadese non ha presentato una strategia: ha tolto un cartello dalla vetrina. Ha detto apertamente ciò che da anni tutti sanno e pochi ammettono: l’ordine internazionale basato su regole non funziona più come viene raccontato. E continuare a recitare quella finzione non produce stabilità, ma complicità. Richiamando Václav Havel e il suo “Potere dei senza potere”, il Canada ha fatto qualcosa di raro nella diplomazia contemporanea: ha scelto di «vivere nella verità». E così facendo ha indicato una strada che va ben oltre Ottawa. Una strada che conduce inevitabilmente, secondo noi, alla necessità di una Organizzazione mondiale delle democrazie, che parta dall’Ucraina come centro di rottura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

