Il Mare d’Inverno 2026 torna a Fondi | volontari in azione a Capratica per difendere spiaggia e duna

Il Mare d’Inverno 2026 torna a Fondi, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela delle spiagge e delle dune di Capratica. Promossa da Fare Verde, questa iniziativa coinvolge volontari impegnati nella pulizia e nella salvaguardia dell’ambiente costiero. L’evento si inserisce in un percorso di attenzione continua alla protezione del patrimonio naturale, sottolineando l’importanza di preservare il territorio anche durante la stagione invernale.

Fondi, 11 gennaio 2026 – Anche nel 2026 Capratica si prepara ad accogliere Il Mare d’Inverno, la storica campagna ambientale promossa da Fare Verde per richiamare l’attenzione sull’inquinamento delle spiagge durante tutto l’anno. Per il decimo anno consecutivo, il Gruppo Locale di Fondi torna sul tratto di arenile lato sinistro in direzione Sperlonga, un’area di grande pregio naturalistico riconosciuta come Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale, curata dal Parco Riviera di Ulisse. A spiegare il senso dell’iniziativa è Milena Trani, presidente del Gruppo Locale di Fondi: l’appuntamento rappresenta un modo concreto per denunciare la crescente invasione della plastica sui litorali, ma soprattutto per intervenire in prima persona, rimuovendo i rifiuti e promuovendo comportamenti più responsabili, nello spirito che da sempre anima Fare Verde. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

