Marassi sosta selvaggia e disagi durante le partite | il tema in Municipio

Si svolgerà lunedì 24 novembre 2025, alle ore 10:30, una seduta della seconda commissione municipale della Bassa Val Bisagno presieduta da Enrico Sergio Davico. All'ordine del giorno, in piazza Manzoni, ci sarà il tema della gestione della viabilità e della sosta in occasione delle partite allo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

