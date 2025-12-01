Giorno della Memoria 2026 | il MIM avvia la ricognizione delle iniziative scolastiche
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una nuova fase di monitoraggio in vista delle celebrazioni del Giorno della Memoria del 27 gennaio 2026. L’obiettivo è raccogliere informazioni sulle attività e gli eventi promossi a livello locale dalle istituzioni scolastiche, così da restituire un quadro complessivo delle iniziative previste su scala nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
