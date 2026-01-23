Il Giorno della memoria Le iniziative | incontri e film

Il Giorno della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto attraverso iniziative pubbliche e culturali. A Lugo, si svolgono incontri e proiezioni di film per sensibilizzare e mantenere vivo il ricordo di quegli eventi. Queste iniziative offrono spazi di riflessione e dialogo, contribuendo a promuovere valori di rispetto e tolleranza nella società.

Lugo: tante iniziative commemorative per il Giorno della memoria per onorare le vittime dell'Olocausto. Mercoledì è stata inaugurata alla biblioteca Trisi la mostra 'Olga Ginesi: una voce dal silenzio. Tracce di una scrittrice ebrea lughese dalla letteratura per l'infanzia al fascismo'. L'esposizione rimarrà visitabile fino al 28 febbraio. Nella giornata di martedì 27 gennaio, anniversario della liberazione del campo di Auschwitz scelto come evento e data simbolica per istituire il Giorno della memoria, alle 11 sarà deposta una corona d'alloro alla lapide che si trova all'ingresso della Rocca e che reca i nomi degli ebrei lughesi deportati e uccisi nei campi di concentramento. Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della MemoriaA Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria. Memoria genera futuro. Le iniziative di Roma Capitale per il Giorno della Memoria 2026Roma Capitale celebra il Giorno della Memoria 2026 con un calendario di iniziative dedicate alla memoria e alla riflessione. Premio Nazionale Borsellino 2026 presentazione eventi Intervista presidente Sospiri Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah; La Direzione Cinema e Serie Tv per il Giorno della Memoria. Assemblea approva mozione per sostenere il Giorno della memoriaL'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la mozione promossa dai consiglieri Francesco Filipponi (primo firmatario) e Maria Grazia Proietti (Pd) che impegna la Giunta regionale a promuovere ... Memoria genera futuro. Le iniziative di Roma Capitale per il Giorno della Memoria 2026Memoria genera Futuro Le iniziative di Roma Capitale per il Giorno della Memoria 2026 Incontri, proiezioni, concerti, spettacoli teatrali, percorsi, ... Giorno della Memoria 2026: il calendario delle iniziative in occasione del 27 gennaio che commemora le vittime dell'Olocausto e ricorda la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Iniziative istituzionali ed eventi nei quartieri e nelle biblioteche.

