Il gelo rende introvabili le zucchine romanesche | prezzi alle stelle
A causa delle recenti ondate di gelo, le zucchine romanesche sono diventate difficili da reperire, con conseguenti aumenti di prezzo. Secondo l’Osservatorio prezzi del Centro agroalimentare di Roma, il mese di gennaio ha evidenziato un calo della produzione ortofrutticola, influenzato dalle basse temperature. Questa condizione ha inciso sulla disponibilità di questo prodotto tradizionale, rendendolo meno accessibile sul mercato.
Il gelo ha colpito i raccolti con la zucchina romanesca divenuta quasi introvabile. L’Osservatorio prezzi del Centro agroalimentare di Roma fotografa la produzione del comparto ortofrutticolo di gennaio, un mese caratterizzato dalle basse temperature che, per forza di cose, hanno avuto.🔗 Leggi su Romatoday.it
