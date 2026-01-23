Il gelo rende introvabili le zucchine romanesche | prezzi alle stelle

A causa delle recenti ondate di gelo, le zucchine romanesche sono diventate difficili da reperire, con conseguenti aumenti di prezzo. Secondo l’Osservatorio prezzi del Centro agroalimentare di Roma, il mese di gennaio ha evidenziato un calo della produzione ortofrutticola, influenzato dalle basse temperature. Questa condizione ha inciso sulla disponibilità di questo prodotto tradizionale, rendendolo meno accessibile sul mercato.

