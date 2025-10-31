Memorie introvabili sul mercato i prezzi andranno alle stelle e i primi aumenti già ci sono
Chi ha intenzione di incrementare la RAM del computer si sarà accorto che i prezzi dei banchi di memoria da agosto sono aumentati anche dell’80%. È solo l’inizio di una crisi annunciata: le memorie storage sono già introvabili e nei prossimi mesi aumenteranno sensibilmente i prezzi di tutti i prodotti. In Cina i listini degli smartphone hanno già iniziato a crescere.. 🔗 Leggi su Dday.it
Domenica! Vineria Sonora #LatoB #OnAir #MemorieSonore Mostra di Apparecchi d’Epoca - facebook.com Vai su Facebook
Il prezzo delle memorie DRAM sta per impennarsi: preparatevi a pagare di più per i dispositivi elettronici - TrendForce prevede un aumento significativo dei prezzi delle memorie DRAM nel 2024 e 2025, con un impatto diretto sui costi dei dispositivi elettronici per i consumatori. Come scrive multiplayer.it
Samsung aumenta i prezzi DRAM e NAND del 30% - 10% per le NAND Flash, seguita da Micron e SanDisk con aumenti simili L'intelligenza artificiale ridisegna il ... Scrive tomshw.it
I prezzi degli smartphone aumenteranno ancora nel 2026 - I processori 3nm di TSMC per Snapdragon 8 Elite Gen 2 e Dimensity 9500 avranno aumenti di prezzo contenuti, mantenendo stabili i costi degli smartphone flagship Le memorie LPDDR5X stanno registrando ... Lo riporta tomshw.it