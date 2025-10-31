Memorie introvabili sul mercato i prezzi andranno alle stelle e i primi aumenti già ci sono

Chi ha intenzione di incrementare la RAM del computer si sarà accorto che i prezzi dei banchi di memoria da agosto sono aumentati anche dell’80%. È solo l’inizio di una crisi annunciata: le memorie storage sono già introvabili e nei prossimi mesi aumenteranno sensibilmente i prezzi di tutti i prodotti. In Cina i listini degli smartphone hanno già iniziato a crescere.. 🔗 Leggi su Dday.it

