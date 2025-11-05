Fiorello scherza su Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi | la gag in diretta divide il pubblico
È bastata una battuta per accendere il dibattito attorno all’ultima puntata de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda su Rai Radio 2. Lo showman siciliano, noto per la sua ironia tagliente, ha coinvolto in una gag Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi, scatenando reazioni contrastanti tra il pubblico e sui social. Durante la trasmissione, un finto collegamento di Biggio dalla “casa milanese” di Pier Silvio Berlusconi ha dato il via allo sketch: “Sono davanti al portone di casa di Pier Silvio. non c’è il nome sul campanello, c’ha scritto Toffanin!”, ha scherzato il comico, descrivendo una villa con “salotto 250 metri, cucina 50 metri e 12 bagni”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
