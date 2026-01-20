Il dono più prezioso | in sala dal 26 al 28 gennaio per il Giorno della Memoria

Il dono più prezioso, primo film di animazione del Premio Oscar Michel Hazanavicius, sarà in sala dal 26 al 28 gennaio. Distribuito da Lucky Red, il film viene presentato in occasione del Giorno della Memoria, offrendo uno sguardo riflessivo e delicato su temi di grande rilevanza storica. Un’opportunità per avvicinarsi a una narrazione significativa attraverso un linguaggio accessibile e rispettoso.

Il dono più prezioso, il primo film di animazione del Premio Oscar Michel Hazanavicius, presentato al Festival di Cannes, arriva al cinema dal 26 al 28 gennaio distribuito da Lucky Red in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Tratto dal romanzo di Jean-Claude Grumberg, l dono più prezioso porta sul grande schermo l'olocausto attraverso il linguaggio della fiaba. Hazanavicius utilizza l'animazione come mezzo espressivo per veicolare un messaggio universale, sulle note di una toccante colonna sonora firmata da Alexandre Desplat, un racconto emozionante e senza tempo in cui a vincere sono l'amore e l'eroismo della gente comune.

