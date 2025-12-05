Ed ora anche alcune banche italiane dovranno mettere mano alle tasche e risarcire le vittime del fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar, una storia di raccolta abusiva del risparmio di circa 13.000 vittime e di una bancarotta da 800 milioni di euro, una delle più clamorose del ventunesimo secolo. Lo ha deciso il giudice monocratico di Torre Annunziata, Valentina Vitulano, con due sentenze gemelle depositate nei giorni scorsi. Le banche sono state ritenute colpevoli di non essersi accorte dell’abnormità delle movimentazioni avvenute sui conti correnti personali dei bancarottieri, di non essersi poste domande sull’origine di quel denaro, e sui rapporti tra i titolari dei conti correnti e le persone fisiche che bonificavano le cifre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crac Deiulemar, anche le banche italiane colpevoli: condannate in primo grado a risarcire 21 milioni di euro