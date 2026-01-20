Sgominata la banda che truffava gli anziani con le vendite porta a porta | oltre 1.200 vittime sequestrati 2,5 milioni di euro

È stata smantellata una banda che ha truffato oltre 1.200 anziani attraverso vendite porta a porta, sottraendo circa 2,5 milioni di euro. Le vittime, prevalentemente donne sole, sono state ingannate con tecniche di raggiro mirate a sfruttare la loro fiducia. L’indagine ha portato al sequestro di ingenti somme e alla neutralizzazione di un’attività illecita che ha coinvolto molte persone anziane, evidenziando l’importanza di maggiore attenzione e tutela.

