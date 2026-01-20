Sgominata la banda che truffava gli anziani con le vendite porta a porta | oltre 1.200 vittime sequestrati 2,5 milioni di euro
È stata smantellata una banda che ha truffato oltre 1.200 anziani attraverso vendite porta a porta, sottraendo circa 2,5 milioni di euro. Le vittime, prevalentemente donne sole, sono state ingannate con tecniche di raggiro mirate a sfruttare la loro fiducia. L’indagine ha portato al sequestro di ingenti somme e alla neutralizzazione di un’attività illecita che ha coinvolto molte persone anziane, evidenziando l’importanza di maggiore attenzione e tutela.
Le loro vittime erano tutte anziane, soprattutto donne, magari senza marito, semplici da raggirare con la trappola delle vendite porta a porta. Un'organizzazione scoperta dalla guardia di finanza di Padova: il blitz ha portato all'arresto di cinque persone, oltre a 10 indagati, e al sequestro di.🔗 Leggi su Today.it
Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittimeUna banda di falsi venditori porta a porta è stata smantellata dopo aver coinvolto circa 1.
«Hai firmato un contratto, ora devi comprare», la trappola per 1200 anziani dei venditori porta a porta: come funzionava la truffa da 2 milioni di euroUna recente operazione della Guardia di Finanza di Padova ha smascherato una truffa ai danni di oltre 1.
Furti nelle abitazioni tra Campania e Lazio, sgominata una banda: 38 arresti; Sgominata la banda dei ladri: furti anche in Ciociaria; Roma, sgominata la batteria napoletana: presa la gang che rapinava le ville dei vip a Fregene, 38 arresti; Provincia di Frosinone nel mirino dei predoni in trasferta: sgominata la banda dei finti rider.
Anziane truffate porta a porta: sgominata la banda. Aveva colpito anche a Piacenza - Oltre 70 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, con il supporto dei Reparti competenti per territorio, hanno eseguito nella ... piacenzasera.it
Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittime - I falsi venditori si presentavano a casa di anziani e persone fragili obbligandoli ad acquistare prodotti scadenti a prezzi gonfiati ... milanotoday.it
#Tentato #furto a #Latina: sgominata una banda - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.