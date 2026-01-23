Il comune di Monza cerca educatori per la prima infanzia | come candidarsi

Il Comune di Monza ha aperto un bando di selezione per tre educatori per la prima infanzia, a tempo pieno e determinato. La candidatura può essere presentata entro le ore 12 del 29 gennaio. Per partecipare, è necessario rispettare i requisiti previsti e seguire le modalità di presentazione indicate nel bando ufficiale. Questa opportunità si rivolge a professionisti interessati a lavorare nel settore dell’educazione infantile.

Tre educatori per la prima infanzia a tempo pieno e determinato. Li cerca il comune di Monza con un bando che scade il prossimo 29 gennaio a mezzogiorno.La propostaNel bando il comune di Monza cerca 3 educatori per gli asili nido comunali. I contratti proposti sono a tempo pieno e vanno dal 9.

