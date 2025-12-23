Il Comune di Bagheria cerca un funzionario di polizia municipale | ecco come candidarsi

Il Comune di Bagheria ha avviato un concorso pubblico per l’assunzione di un funzionario di polizia municipale. La selezione prevede esami mirati alla copertura di un posto disponibile. Per partecipare, è necessario seguire le istruzioni ufficiali e inviare la candidatura nel rispetto dei termini previsti. Questa opportunità si rivolge a professionisti interessati a lavorare nel settore della sicurezza e dell’ordine pubblico nel territorio di Bagheria.

Il Comune di Bagheria ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di un posto di funzionario di polizia municipale. La figura professionale sarà inserita nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione Eq (Ccnl comparto funzioni locali) e assegnata alla Direzione.

