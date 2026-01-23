Nel 2026, la Cooperativa Sociale La Meridiana compie 50 anni di attività dedicata al sostegno di anziani, disabili e delle loro famiglie. Un traguardo che testimonia l’impegno costante nel mettere le persone al centro, offrendo servizi di qualità e attenzione umana. La nostra storia è fatta di rispetto, solidarietà e dedizione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi ha bisogno di assistenza.

Nel 2026 la Cooperativa Sociale La Meridiana celebra i suoi 50 anni di impegno continuo al fianco delle persone fragili, degli anziani e delle loro famiglie. Fondata nel 1976 dai giovani della parrocchia di San Biagio che andavano a fare visita agli anziani soli di Monza, nel tempo ha acquistato e ritrutturato Cascina Costa Alta e a seguire creato una serie di servizi. La Meridiana ha attraversato mezzo secolo di cambiamenti sociali, demografici e culturali, evolvendo da esperienza di volontariato a Cooperativa Sociale strutturata e riconosciuta, capace di interpretare con competenza e umanità i bisogni emergenti del welfare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il compleanno della Meridiana. Al fianco di anziani e disabili: "Mettiamo la persona al centro

