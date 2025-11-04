Città di Castello (Perugia), 4 novembre 2025 – Due pony, Nour e Red, a portata di carezze nel parco della residenza protetta: il maneggio di un centro equestre si trasferisce fra gli alberi del secolare polmone verde di una struttura che ospita anziani e persone con disabilità non autosufficienti. Un cavallo sotto gli alberi. "Un cavallo sotto gli alberi” è il nome del progetto, rivolto a disabili adulti o anziani ospiti della residenza protetta Asp “Opera Pia Muzi Betti” di Città di Castello. È articolato in dieci incontri di circa due ore l'uno, a cadenza settimanale e non prevede la messa in sella, ma, tra gli obiettivi più importanti figurano il miglioramento delle capacità e delle abilità motorie, la riscoperta del proprio corpo attraverso la conduzione da terra del pony e la possibilità di stabilire un rapporto di fiducia con gli operatori e con l'animale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Due pony in mezzo al centro di anziani e disabili. "Risultati ottimi, portano serenità e motivazione"