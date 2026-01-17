Juventus Women Capelletti verso il Como 1907 | cambia tutto nel reparto portieri

La Juventus Women sta vivendo un momento di rinnovamento nel settore dei portieri, con Capelletti in partenza verso il Como 1907. Il club sta cercando un nuovo numero 12 da affiancare a De Jong, per rafforzare il reparto e garantire maggiore sicurezza tra i pali. Questo cambiamento rappresenta una fase importante nella pianificazione della squadra, con obiettivi di continuità e miglioramento tecnico.

di Mauro Munno . Il club cerca un nuovo numero 12 da affiancare a De Jong. Non solo Peyraud-Magnin, anche Alessia Capelletti è destinata a lasciare la Juventus Women nel mercato di gennaio. Dopo la cessione della francese a Denver Summit – per cui si aspetta solo l’ufficialità – e la promozione di De Jong a portiere titolare, la Juve ha deciso di andare sul mercato per reperire un nuovo secondo. Si cerca un profilo con esperienza internazionale. Capelletti da parte sua ambisce a maggiore minutaggio, che difficilmente otterrebbe da terza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Capelletti verso il Como 1907: cambia tutto nel reparto portieri Leggi anche: Juventus Women, qual è il piano per sostituire la partente Peyraud-Magnin. Reparto portieri da riorganizzare Leggi anche: Juventus Women, ci si gioca il tutto per tutto con quella squadra per raggiungere la Champions League Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Supercoppa Women: tacco di Girelli, Juventus in trionfo. Roma battuta 2-1 a Pescara, quinto titolo per le bianconere; Supercoppa Women | Juventus-Roma | Le formazioni ufficiali; Juve-Roma, Supercoppa Women: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale; Supercoppa femminile. La Juventus conquista il trofeo, ribaltando nel finale la Roma con super Girelli che realizza di tacco. Juventus Women-Roma 2-1: Girelli con il tacco regala la Supercoppa alle bianconere - La Juventus vince la Supercoppa italiana grazie alla magia di Girelli. tuttojuve.com

Colpo da campionesse: la Juventus Women piega la Roma e alza la Supercoppa. Gol e highlights - La Juventus Women inaugura il 2026 nel migliore dei modi, conquistando la Supercoppa Italiana Femminile grazie al successo per 2- today.it

Juve-Roma, Supercoppa Women: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale - Le bianconere, allenate da mister Canzi, sono pronte a tornare in campo in questo 2026 per giocarsi il primo trofeo stagionale ... tuttosport.com

Kirby allo scoperto sulla Juventus Women Le sue parole - facebook.com facebook

#JuventusWomen, l'allenatore del #Brighton blinda #Kirby 'Mi aspetto di vederla ancora qui' x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.