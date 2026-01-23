Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, il ciclone Harry ha colpito le coste di Sicilia, Sardegna e Calabria, causando significativi danni alle aree colpite. Le condizioni meteorologiche estreme hanno compromesso infrastrutture e ambienti, evidenziando l’impatto di eventi climatici intensi sulla regione. Questo episodio sottolinea l’urgenza di affrontare con concretezza le sfide legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle emergenze.

Sud Sicilia, Sardegna e Calabria contano i danni provocati da Harry Ma nessuno parla della necessità di decostruire nelle aree a rischio Sud Sicilia, Sardegna e Calabria contano i danni provocati da Harry Ma nessuno parla della necessità di decostruire nelle aree a rischio Sicilia, Sardegna e Calabria contano i danni del ciclone Harry, che nella notte tra il 20 e 21 gennaio si è abbattuto con violenza sulle loro coste. Onde alte 10 metri, alimentate dal vento fino a 150 kmh, hanno invaso molti centri abitati e distrutto edifici e infrastrutture soprattutto nel litorale ionico. Un evento eccezionale ma non occasionale: la crisi climatica rende questi cataclismi sempre più frequenti e intensi, imponendo di arretrare gli insediamenti urbani anziché ricostruirli come prima. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il ciclone ha spazzato via ciò che la politica vorrebbe ricostruire

