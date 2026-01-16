La terra racconta ciò che la guerra vorrebbe cancellare

La terra conserva la memoria di chi l’ha abitata, anche quando le ferite della guerra appaiono profonde. Palestina, Ucraina e altri territori dimostrano come i luoghi, nonostante le distruzioni, continuino a testimoniare le storie di chi li ha vissuti. Attraverso i loro paesaggi, si preserva un ricordo che la guerra tenta di cancellare, mantenendo vivo il patrimonio culturale e umano di queste terre.

Ho scelto di aprire le danze con Mahmoud Darwish, poeta palestinese tra i più rilevanti del XX secolo, il cui linguaggio poetico unisce lirismo, memoria e impegno politico. Nato nel 1941 nel villaggio di al-Birwa, in Galilea, Darwish visse fin dall’infanzia l’esperienza della Nakba – l’esodo forzato della popolazione araba palestinese – del 1948, quando la sua famiglia fu costretta all’esilio. La sua poesia affronta temi universali come l’identità, la perdita, la patria e la resistenza, trasformando il dolore personale in voce collettiva. La citazione iniziale incarna proprio questa capacità di trasformare la memoria e la sofferenza in un messaggio di resistenza e umanità condivisa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La terra racconta ciò che la guerra vorrebbe cancellare Leggi anche: La Russia ordina di cancellare un sito italiano perché mostra ciò che Mosca vuole nascondere Leggi anche: Gino Cecchettin e la rinuncia all'appello contro Turetta: «Non c'è giustizia che restituisca ciò che è stato tolto. Inutile combattere quando la guerra è finita» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Pomodoro di Pachino IGP: il gusto autentico di un territorio! Tra il sole che accarezza le serre e il vento che arriva dal mare, nasce il Pomodoro di Pachino IGP. Qui, nel lembo più a sud della Sicilia, la terra racconta una storia fatta di luce, sale e tradizione. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.