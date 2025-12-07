Gaza il premier del Qatar Al Thani | Non pagheremo per ricostruire ciò che altri hanno distrutto
(LaPresse) Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primo ministro del Qatar, ha affermato che il suo Paese non pagherà per ricostruire la Striscia di Gaza, rasa al suolo dai raid di Israele. “Continueremo a sostenere il popolo palestinese. Faremo tutto il possibile per alleviare le loro sofferenze. Ma non saremo noi a firmare l’assegno per ricostruire ciò che altri hanno distrutto “, ha detto Al Thani durante l’ultimo giorno del 23° Forum di Doha. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Tajani: Italia pronta amissione di pace a Gaza. Il vice premier sblocca riconoscimento della Palestina
Gaza, l’ex premier israeliano Olmert a Napoli: La guerra finisca, si torni alla soluzione dei due Stati
Proposta shock dal premier iracheno: un’Alleanza araba contro Israele. “Vogliono Gaza inabitabile”
A proposito di #Gaza, il premier del #Qatar, lo sceicco Al Thani - facebook.com Vai su Facebook
A proposito di #Gaza, il premier del #Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afferma che il cessate il fuoco, formalmente in vigore da quasi due mesi, non sarà completato finché le truppe israeliane non si ritireranno dal territorio palestinese Vai su X
Gaza: premier Qatar, accordo di pace nella Striscia “non è stato pienamente attuato” - La situazione nella Striscia di Gaza "si trova in un momento critico in cui l'accordo di pace non è stato pienamente attuato". Segnala agenzianova.com
Medio Oriente: premier Al Thani, infondato affermare che Qatar finanzia Hamas - L'affermazione secondo la quale il Qatar sostenga finanziariamente il gruppo islamista palestinese Hamas "è infondata". Si legge su agenzianova.com
M.O., Al Thani: "Non possiamo ancora considerarlo cessate il fuoco" - A proposito di Gaza, il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afferma che il cessate il fuoco, in vigore da quasi due mesi, non sarà completato fin ... Come scrive libero.it