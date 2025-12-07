Gaza il premier del Qatar Al Thani | Non pagheremo per ricostruire ciò che altri hanno distrutto

(LaPresse) Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primo ministro del Qatar, ha affermato che il suo Paese non pagherà per ricostruire la Striscia di Gaza, rasa al suolo dai raid di Israele. “Continueremo a sostenere il popolo palestinese. Faremo tutto il possibile per alleviare le loro sofferenze. Ma non saremo noi a firmare l’assegno per ricostruire ciò che altri hanno distrutto “, ha detto Al Thani durante l’ultimo giorno del 23° Forum di Doha. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

