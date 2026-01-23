Il cane-eroe Bruno non fu avvelenato | l’istruttore indagato per simulazione di reato

L’istruttore sospettato di aver simulato il veleno che avrebbe causato la morte del cane Bruno è ora oggetto di indagini. La vicenda ha suscitato reazioni di cordoglio e richieste di giustizia, con commenti pubblici da parte di figure politiche come Ignazio La Russa e Giorgia Meloni. La vicenda evidenzia come, dietro a casi di cronaca, si nascondano spesso questioni complesse che meritano approfondimenti e verifiche accurate.

Per la sua morte era arrivato il cordoglio e la richiesta di giustizia anche da Ignazio La Russa e da Giorgia Meloni. Ma l’ uccisione con un wurstel imbottito di chiodi del cane-eroe Bruno, bloodhound molecolare famoso per aver ritrovato 9 persone scomparse, sarebbe stata solo simulata. L’animale sarebbe morto per altri motivi, diversi da quelli di cui aveva parlato il suo istruttore Arcangelo Caressa. Che ora, come anticipato da La gazzetta del Mezzogiorno e dal Nuovo Quotidiano di Puglia, è indagato dalla procura di Taranto che ha aperto un’inchiesta affidata al pubblico ministero Raffaele Casto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«Bruno non è stato ucciso»: il cane eroe di Taranto è morto per un colpo di calore, istruttore indagato per simulazione di reatoIndagato l’istruttore Caressa: sequestrati telefoni e computer. Dall’autopsia non è emersa alcuna traccia di polpette infarcite di chiodi: l’animale non ha bevuto e mangiato per almeno 20 ore ... lagazzettadelmezzogiorno.it

