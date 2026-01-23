Il cane eroe Bruno non è stato ucciso | il suo conduttore e istruttore è ora indagato per simulazione di reato

La Procura di Taranto ha rivisto il caso del cane eroe Bruno, dichiarando che non è stato ucciso da chiodi o veleno. Dopo l’autopsia, è emerso che Bruno è ancora vivo. Tuttavia, il suo conduttore e istruttore è ora indagato per aver simulato il reato. La vicenda solleva nuove domande sulla gestione e le responsabilità legate a Bruno.

La Procura di Taranto ribalta il caso del cane molecolare Bruno morto nel 2025: nessun chiodo né veleno nell’autopsia. L’istruttore e conduttore che aveva denunciato l’accaduto, Arcangelo Caressa, è ora indagato per simulazione di reato.🔗 Leggi su Fanpage.it

"Bruno non fu ucciso": indagato per simulazione di reato il proprietario del cane che aveva commosso MeloniL’indagine sul decesso di Bruno, il cane trovato senza vita a Talsano, chiarisce che non si trattò di avvelenamento né di incidenti con chiodi nei wurstel.

Le Iene, una simulazione mette in dubbio il suicidio di David Rossi: «Mio padre è stato ucciso, lo dice la fisica». Di cosa si trattaUn nuovo studio scientifico riaccende i sospetti sulla morte di David Rossi, coinvolgendo una simulazione che mette in dubbio la versione ufficiale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Bruno non è stato ucciso: il cane eroe di Taranto è morto per un colpo di calore, istruttore indagato per simulazione di reato; Un cane in cambio delle pulizie domestiche, ecco come una donna ha salvato la vita di Neguinho; Sepolto nella sua stessa pelliccia, la rinascita del cane Mickey dopo una vita da prigioniero; Morsano al Tagliamento, il vicino eroe salva la donna e il cane dalle fiamme.

Il cane eroe Bruno non è stato ucciso: il suo conduttore e istruttore è ora indagato per simulazione di reatoLa Procura di Taranto ribalta il caso del cane molecolare Bruno morto nel 2025: nessun chiodo né veleno nell’autopsia ... fanpage.it

«Bruno non è stato ucciso»: il cane eroe di Taranto è morto per un colpo di calore, istruttore indagato per simulazione di reatoIndagato l’istruttore Caressa: sequestrati telefoni e computer. Dall’autopsia non è emersa alcuna traccia di polpette infarcite di chiodi: l’animale non ha bevuto e mangiato per almeno 20 ore ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il cane-eroe era stato trovato morto lo scorso luglio, dopo il premio ricevuto personalmente dalla premier per le sue attività di salvataggio. Per gli inquirenti sarebbe deceduto per cause naturali e l'addestratore avrebbe ordito una messinscena. "Dimostrerò tutto - facebook.com facebook

Il cane-eroe Bruno non fu ucciso: indagato l'istruttore per simulazione di reato. Il caso commosse Meloni x.com