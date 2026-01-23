Bruno non fu ucciso | indagato per simulazione di reato il proprietario del cane che aveva commosso Meloni

L’indagine sul decesso di Bruno, il cane trovato senza vita a Talsano, chiarisce che non si trattò di avvelenamento né di incidenti con chiodi nei wurstel. Il proprietario del cane, inizialmente sospettato, è ora indagato per simulazione di reato. Questo sviluppo contribuisce a fare chiarezza sulla vicenda, che aveva suscitato emozione e attenzione nella comunità locale.

Non sarebbero stati bocconi avvelenati né chiodi nei wurstel a uccidere Bruno, il cane molecolare trovato senza vita il 4 luglio scorso nel centro di addestramento di Talsano, vicino Taranto. Il caso aveva sollevato anche l'indignazione della premier Giorgia Meloni, che aveva parlato di "un atto.🔗 Leggi su Today.it

