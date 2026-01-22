Dall’alba di oggi, la Polizia di Stato ha avviato una vasta operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Sono state eseguite 17 misure di custodia cautelare, disposte dal Gip di Napoli su richiesta della Dda, per reati di omicidio e traffico di droga. L’operazione coinvolge anche minorenni e rappresenta un'importante azione di contrasto alla criminalità nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dall’alba di oggi è in corso una maxi-operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) da parte della Polizia di Stato, che sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di 17 persone, tra cui alcuni minorenni al tempo dei fatti. Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di armi, uso di dispositivi telefonici in istituti penitenziari, acquisto, detenzione, raffinazione, vendita e trasporto di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’aver commesso i delitti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà tipiche dei clan di camorra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio e traffici di droga, 17 arresti della Polizia nel Casertano

Arresti, denunce e sequestri della Polizia di Stato. Nel casertano chiuso un cannabis shopLa Polizia di Stato ha condotto un'ampia operazione in diverse regioni italiane, concentrandosi sulla lotta alla criminalità organizzata.

Due arresti per droga e armi clandestine, sanzioni per 22mila euro e 600 grammi di droga sequestrati: maxi operazione della polizia anche nel Chietino [VIDEO]Nella recente operazione condotta nel Chietino, la polizia ha arrestato due persone per droga e armi clandestine, sequestrando circa 600 grammi di sostanze stupefacenti e coltelli a serramanico.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Omicidio e traffici di droga, 17 arresti della Polizia nel Casertano; 17 arresti per traffico di stupefacenti, estorsione e omicidio nel Casertano; Un trasporto di sangue. L’ombra di un omicidio sul traffico di clandestini; L’omicidio che svela il traffico: Migranti da sfruttare nel tessile. L’inchiesta choc che parte dalla Toscana.

Santa Maria Capua Vetere, 17 arresti per omicidio e traffici di drogaDall'alba di oggi è scattata una maxi-operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) da parte della Polizia di Stato, che sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G ... tg24.sky.it

Omicidio e traffici di droga, 17 arresti della Polizia nel CasertanoDall'alba di oggi è in corso una maxi-operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) da parte della Polizia di Stato, che sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G ... ansa.it

Omicidio di Colico: si segue la pista del rame Indagini in corso sui “traffici” dell’elettricista freddato nel capannone #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Lago #Colico #Lecco #Newslecco #Notizielecco #GiustiziaCriminalità #Criminalità #EconomiaA - facebook.com facebook

I poliziotti della questura di Caserta hanno arrestato 17 persone, ritenute responsabili tra l'altro di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio e tentato omicidio, commessi avvalendosi del metodo camorristico #essercisempre x.com