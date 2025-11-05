Taurisano traffico di droga e bombe artigianali pronte all' uso | due arresti e maxi-sequestro

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due pregiudicati arrestati a Taurisano per traffico di droga e detenzione di esplosivi: sequestrati cocaina, contanti e 22 bombe carta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

taurisano traffico di droga e bombe artigianali pronte all uso due arresti e maxi sequestro

© Notizie.virgilio.it - Taurisano, traffico di droga e bombe artigianali pronte all'uso: due arresti e maxi-sequestro

Approfondisci con queste news

Taurisano, traffico di droga e bombe artigianali pronte all'uso: due arresti e maxi-sequestro - Due pregiudicati arrestati a Taurisano per traffico di droga e detenzione di esplosivi: sequestrati cocaina, contanti e 22 bombe carta. Segnala virgilio.it

taurisano traffico droga bombeSalento, droga e bombe carta: due arresti della Polizia - Due arresti della polizia a Taurisano, nell’ambito di un’operazione congiunta finalizzata al contrasto del traffico illecito di stupefacenti e della detenzione di ... msn.com scrive

Droga ed esplosivi in casa, due arresti della Polizia a Taurisano - Due distinte operazioni hanno portato alla scoperta di ingenti quantitativi di droga ma anche 22 “bombe carta” ... Segnala leccesette.it

Cerca Video su questo argomento: Taurisano Traffico Droga Bombe