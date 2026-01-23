Iceclimber precipita e muore in AAdige

Un escursionista di 29 anni ha perso la vita in Alto Adige, precipitando di circa 40 metri durante un’escursione su ghiaccio a Merano 2000. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, alle 13.45, in una zona nota per le attività di montagna. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

13.45 Un escursionista di 29 anni è morto dopo essere precipitato per 40 metri durante un'arrampicata su ghiaccio nella zona di Merano 2000 in Alto Adige L'incidente a 1.580 metri di quota, presente anche un compagno di cordata, sulla Katzenleiter,la 'scala dei gatti' I due erano partiti da Falzeben. Quando ha visto il compagno cadere, il secondo iceclimber ha chiesto aiuto, ma il medico elitrasportato dal soccorso Aiut Alpin ha soltanto potuto constatare il decesso del giovane altoatesino.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

