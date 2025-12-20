Alto Adige precipita mentre si arrampica sulla roccia con un amico | muore 11enne

Tragedia in Val Venosta. I due stavano giocando in un parco quando hanno deciso di salire su una roccia particolarmente scoscesa. Illeso l'altro bambino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Alto Adige, precipita mentre si arrampica sulla roccia con un amico: muore 11enne Leggi anche: Bambino di 11 anni muore cadendo mentre scala una roccia con un amico in Val Venosta Leggi anche: Si arrampica sulla finestra di casa e precipita nel vuoto, grave 45enne Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Val Venosta, bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amico e muore; Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo; Torino, in Valchiusella un'escursionista precipita e muore; Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco. Bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amichetto: morto sul colpo - Il piccolo stava giocando ad arrampicarsi su una parete roccioso nel bosco che circonda la zona di Laudes, ... fanpage.it

Terribile tragedia, precipita e muore a soli 10 anni: stava giocando con un amico. Il sindaco: “Un dramma per tutta la comunità” - Venosta, in Alto Adige, dove un bambino di appena 10 anni è morto in un incidente mentre si trovav ... ildolomiti.it

Val Venosta, bambino di 10 anni precipita mentre gioca con un amico e muore - L'incidente si è verificato intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles, come riportano i giorna ... msn.com

Alto Adige Tv. . ALTO ADIGE TV - TG DELLE 19.00 DEL 19.12.2025 - facebook.com facebook

Tra Trento e Bolzano è guerra dei canederli: «In Alto Adige si parla di tradizione e poi si servono gamberi crudi nei rifugi» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.