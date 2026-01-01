Dramma in Alto Adige trista precipita e muore durante un' escursione in valle Aurina

Un incidente tragico si è verificato in Alto Adige, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita durante un'escursione a San Giovanni, in valle Aurina. L'evento ha coinvolto un turista italiano, la cui scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell'accaduto per chiarire le cause di questa tragedia.

Un turista italiano di 53 anni ha perso la vita durante un'escursione a San Giovanni in valle Aurina. La salma dell'uomo è stata trovata nel primo pomeriggio ai piedi di un pendio da altri escursionisti. L'uomo con ogni probabilità stava percorrendo una strada forestale quando è scivolato e precipitato per un'ottantina di metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti il Soccorso.

