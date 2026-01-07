Minneapolis agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazione

A Minneapolis, Minnesota, una donna ha perso la vita durante un’operazione delle autorità ICE mirata a questioni di immigrazione. L’incidente ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione delle operazioni di controllo migratorio negli Stati Uniti.

Scandalo negli Stati Uniti, dove una donna ha perso la vita a Minneapolis, in Minnesota, durante un'operazione anti-immigrazione. Secondo quanto si apprende, gli agenti dell'ICE, ovvero l'agenzia federale Usa per il controllo delle frontiere e dell'immigrazione, avrebbero aperto il fuoco uccidendola. Al momento, le informazioni che provengono dagli Stati Uniti sono minime e in via .

TRUMP MANDA 2.000 AGENTI FEDERALI A MINNEAPOLIS L'amministrazione Trump schiera un esercito di funzionari nel Minnesota dopo lo scandalo che ha travolto i programmi di assistenza sociale e portato alle dimissioni del governatore. - facebook.com facebook

