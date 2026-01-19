Agenti a volto coperto arresti senza mandato e blitz nei luoghi pubblici | cos’è l’ICE la polizia anti-immigrati che sta terrorizzando gli USA

L’ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, è un'agenzia americana impegnata nel controllo delle immigrazioni e delle frontiere. Negli ultimi anni, sono cresciute le operazioni con agenti a volto coperto, arresti senza mandato e interventi nei luoghi pubblici. Queste attività hanno suscitato preoccupazioni sulla trasparenza e i diritti civili degli individui coinvolti, alimentando un clima di tensione e insicurezza negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, le immagini di agenti armati a volto coperto che conducono blitz nei luoghi di lavoro, arrestano persone in strada o davanti ai tribunali sono diventate sempre più frequenti. Protagonista di queste operazioni è l’ Immigration and Customs Enforcement, meglio conosciuta come ICE, un’agenzia federale che dipende dal Dipartimento di Sicurezza Interna (con a capo Kristi Noem) e che ha il compito di far rispettare le ll’immigrazione all’interno del Paese. L’ICE non va confusa con il Border Patrol, la polizia di frontiera. Mentre quest’ultima opera ai confini nazionali, l’ICE lavora sul territorio statunitense, nelle città, nei quartieri e nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Agenti a volto coperto, arresti senza mandato e blitz nei luoghi pubblici: cos’è l’ICE, la polizia anti-immigrati che sta terrorizzando gli USA Leggi anche: "Volto coperto nei luoghi pubblici: bocciatura incomprensibile e pericolosa" Cos’è l’ICE negli USA e perché i cittadini protestano contro la polizia anti-immigrazione dopo Minneapolis

L'ICE, Immigration and Customs Enforcement, è un'agenzia federale statunitense responsabile delle politiche sull'immigrazione e la sicurezza delle frontiere. Recentemente tornata sotto i riflettori, l'agenzia è al centro di proteste dopo l'uccisione di Renee Nicole Good a Minneapolis, avvenuta durante un'operazione di controllo. Le contestazioni riflettono le tensioni e le preoccupazioni della comunità riguardo alle pratiche dell'ICE e al suo ruolo nelle questioni di immigrazione e diritti civili

