I programmi TV di oggi 17 gennaio 2026 | talent show intrattenimento e film

Ecco una guida ai programmi TV di oggi, 17 gennaio 2026. In prima serata, su Rai 1 va in onda “The Voice Kids”, mentre Canale 5 propone “C’è posta per te”. Su Iris invece è in programmazione il film “Il fuggitivo”. Una selezione di intrattenimento, talent e cinema per trascorrere la serata in modo semplice e piacevole.

Guida ai programmi TV del 17 gennaio 2026: "The Voice Kids" su Rai 1, "C'è posta per te" su Canale 5, "Il fuggitivo" su Iris. La serata televisiva del 17 gennaio 2026 propone su Rai 1 The Voice Kids, con le Blind Auditions che mettono al centro il talento puro dei più giovani. Rai 2 sceglie la tensione del crime con un nuovo episodio di F.B.I., mentre Rai 3 propone il cinema d'autore con La città ideale, opera intensa e introspettiva firmata da Luigi Lo Cascio. Sul fronte Mediaset, Rete 4 rispolvera l'avventura leggera di Bud Spencer e Terence Hill con .Più forte, ragazzi!, mentre Canale 5 affida la prima serata al racconto emotivo di C'è Posta per Te, arricchito da ospiti molto attesi.

