Programmi TV 10 gennaio 2026 | talent intrattenimento e film

Ecco la guida ai programmi TV del 10 gennaio 2026, con un focus su talent, intrattenimento e film. Tra le proposte della giornata, troviamo “The Voice Kids” su Rai 1, “C’è posta per te” su Canale 5 e il film “Il rapporto Pelican” su Iris. Un’occasione per scegliere tra varietà, emozioni e cinema, in un palinsesto vario e aggiornato.

Guida ai programmi TV del 10 gennaio 2026: “The Voice Kids” su Rai 1, “C’è posta per te” su Canale 5, “Il rapporto Pelican” su Iris. La prima serata televisiva di sabato 10 gennaio offre un ventaglio ricchissimo di proposte a partire da Rai 1 con The Voice Kids, che torna con le Blind Auditions e mette al centro le storie e le voci dei più piccoli, guidati da una giuria esperta e carismatica. Su Rai 2 domina invece l’azione con un nuovo episodio di F.B.I., un crime ad alta tensione che intreccia indagini, colpi di scena e dinamiche interne alla squadra. Rai 3 propone un viaggio internazionale con La città ideale, dedicato ai progetti urbanistici più innovativi degli Emirati Arabi, tra architetture futuristiche e sfide ambientali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

