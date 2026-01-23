I neomelodici che esaltano armi e malavita alle feste dei bambini | il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

Recentemente, alcuni video di neomelodici su TikTok mostrano canzoni che esaltano armi e malavita, attirando l’attenzione anche delle feste per bambini. Luca Abete ha approfondito questa tendenza nel suo servizio a “Striscia la Notizia”, evidenziando il fenomeno e le sue implicazioni. Un tema importante che richiede attenzione, considerato il pubblico giovane e vulnerabile coinvolto in questi contenuti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Su TikTok spopolano, macinano milioni di visualizzazioni e si presentano come idoli dei più piccoli. Ma dietro l’autotune e le coreografie, alcuni personaggi esaltano stili di vita criminali, inneggiano alla malavita, celebrano la violenza e l’odio verso le istituzioni. Eppure vengono ingaggiati per compleanni e prime comunioni. Striscia la Notizia accende i riflettori su un fenomeno inquietante con l’inviato Luca Abete, che ha deciso di documentare cosa succede davvero in questi eventi: bambini che, davanti a genitori che filmano e applaudono, cantano canzoni che parlano di latitanza, droga, armi e persino odio verso la polizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Torna Striscia la Notizia, con un approfondimento su come alcuni contenuti su TikTok, spesso rivolti ai più giovani, possano diventare veicolo di messaggi poco appropriati.

Luca Abete commenta il ritorno di Striscia la Notizia, evidenziando come il programma mantenga la sua volontà di approfondimento e critica, anche nel cambio di orario.

