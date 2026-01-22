Torna Striscia la Notizia Abete | ‘Quando la malavita entra ai baby party’

Torna Striscia la Notizia, con un approfondimento su come alcuni contenuti su TikTok, spesso rivolti ai più giovani, possano diventare veicolo di messaggi poco appropriati. Abete evidenzia come la presenza della malavita ai baby party rappresenti una preoccupazione crescente, sottolineando l’importanza di un’attenzione critica verso ciò che i bambini e i ragazzi consumano online.

Tempo di lettura: < 1 minuto Su TikTok spopolano, macinano milioni di visualizzazioni e si presentano come idoli dei più piccoli. Ma dietro l’autotune e le coreografie, alcuni personaggi esaltano stili di vita criminali, inneggiano alla malavita, celebrano la violenza e l’odio verso le istituzioni. Eppure vengono ingaggiati per compleanni e prime comunioni. Questa sera Striscia la Notizia accende i riflettori su un fenomeno inquietante con l’inviato Luca Abete, che ha deciso di documentare cosa succede davvero in questi eventi: bambini che, davanti a genitori che filmano e applaudono, cantano canzoni che parlano di latitanza, droga, armi e persino odio verso la polizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

