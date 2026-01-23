I Moderati lanciano il piano per il rilancio | infrastrutture decoro e una nuova visione

I Moderati di Brindisi annunciano un piano strategico per il rilancio della città, focalizzato su infrastrutture, decoro urbano e una visione rinnovata per il futuro. La segreteria provinciale e cittadina, rappresentate da Claudio Niccolì e Valentino Mele, hanno definito insieme gli obiettivi principali per la seconda parte del mandato amministrativo, puntando a un miglioramento concreto e sostenibile del territorio.

BRINDISI – Un cambio di passo deciso per la seconda parte del mandato amministrativo. È questo l’obiettivo delle segreterie provinciale e cittadina della Casa dei Moderati, rappresentate rispettivamente da Claudio Niccolie Valentino Mele, che si sono riunite per delineare un elenco di traguardi.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

