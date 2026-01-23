I Moderati lanciano il piano per il rilancio | infrastrutture decoro e una nuova visione

I Moderati di Brindisi annunciano un piano strategico per il rilancio della città, focalizzato su infrastrutture, decoro urbano e una visione rinnovata per il futuro. La segreteria provinciale e cittadina, rappresentate da Claudio Niccolì e Valentino Mele, hanno definito insieme gli obiettivi principali per la seconda parte del mandato amministrativo, puntando a un miglioramento concreto e sostenibile del territorio.

BRINDISI – Un cambio di passo deciso per la seconda parte del mandato amministrativo. È questo l’obiettivo delle segreterie provinciale e cittadina della Casa dei Moderati, rappresentate rispettivamente da Claudio Niccolie Valentino Mele, che si sono riunite per delineare un elenco di traguardi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Aziende denunciano infrastrutture carenti. "Subito un piano di rilancio" Leggi anche: Commercialisti di Napoli Nord, una visione economica per il rilancio del territorio La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. I Moderati lanciano il piano per il rilancio: infrastrutture, decoro e una nuova visioneIl cuore del piano proposto dalla segreteria provinciale e cittadina del partito riguarda la viabilità: Stop alle cicatrici urbane ... brindisireport.it L'onorevole Riccardo Rosa, coordinatore provinciale di Noi Moderati, contesta categoricamente le notizie apparse sulla stampa riguardanti presunti rallentamenti nei lavori del Pronto Soccorso di Castrovillari. Dopo un sopralluogo effettuato nella mattinata odi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.