Commercialisti di Napoli Nord una visione economica per il rilancio del territorio
Tempo di lettura: 2 minuti Un Ordine più propositivo, capace di incidere sul tessuto economico locale e di sostenere concretamente l’attività quotidiana dei professionisti. È questa la traiettoria indicata da Francesco Corbello, candidato alla presidenza dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, in occasione della presentazione ufficiale della lista e del programma elettorale. Corbello ha inquadrato la proposta partendo da un’analisi strutturale del territorio: «Napoli Nord presenta un rapporto molto elevato tra popolazione – oltre un milione di abitanti nel circondario – e numero di iscritti all’Ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Commercialisti di Napoli Nord, Corbello candidato alla presidenza
Leggi anche: Commercialisti, l’Ordine di Napoli Nord approva il bilancio di previsione
Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord,Francesco Corbello in corsa per la presidenza; Aversa, Commercialisti Napoli Nord: Corbello candidato alla presidenza; Francesco Corbello in corsa per la presidenza dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord.
Aversa, Commercialisti Napoli Nord: Corbello candidato alla presidenza - Un progetto che guarda al futuro della professione, mettendo al centro cambiamento, competenze e capacità di fare rete. pupia.tv
Francesco Corbello in corsa per la presidenza dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord - Presentata la lista “Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione”: una squadra ampia e rappresentativa per guidare l’Ordine nel prossimo mandato ... casertace.net
Aversa, Commercialisti di Napoli Nord: «Sulla responsabilità professionale serve un ultimo passo di giustizia» - Con una lettera indirizzata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Odcec di Napoli Nord ad Aversa, presieduto da Francesco Matacena, ha espresso il proprio ... ilmattino.it
Una grande Emozione ricevere il #PREMIO come "Cavaliere del Lavoro 2025" all' Università di Napoli Federico II per i miei 25 anni di Attività Professionale ed Encomi Solenni come Ordine dei Dottori Commercialisti Napoli Nord ed Esperti Contab - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.