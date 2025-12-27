commercialisti di napoli nord una visione economica per il rilancio del territorio

Tempo di lettura: 2 minuti Un Ordine più propositivo, capace di incidere sul tessuto economico locale e di sostenere concretamente l’attività quotidiana dei professionisti. È questa la traiettoria indicata da Francesco Corbello, candidato alla presidenza dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, in occasione della presentazione ufficiale della lista e del programma elettorale. Corbello ha inquadrato la proposta partendo da un’analisi strutturale del territorio: «Napoli Nord presenta un rapporto molto elevato tra popolazione – oltre un milione di abitanti nel circondario – e numero di iscritti all’Ordine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

