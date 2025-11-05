Aziende denunciano infrastrutture carenti Subito un piano di rilancio

Nonostante la vitalità imprenditoriale e le potenzialità strategiche dell’area industriale di Pastorano, le aziende locali segnalano gravi criticità infrastrutturali e carenza di servizi essenziali, elementi fondamentali per sostenere la competitività del territorio.Secondo le imprese, i problemi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

