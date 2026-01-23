I magistrati dicono No alla riforma della Giustizia il giudice De Nes | Favorisce il potere politico

Nel pomeriggio al teatro della Posta Vecchia si è svolto l'incontro

Spiegare ai cittadini i contenuti della riforma e sensibilizzare gli stessi sulla contrarietà alle modifiche per il prossimo referendum: sono stati questi i temi trattati nel pomeriggio al teatro della Posta vecchia durante l’incontro intitolato “Referendum Giustizia – Le ragioni del No.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Giustizia: perché sempre più magistrati dicono sì alla riforma

Leggi anche: “Vero obiettivo della riforma della giustizia è mettere la magistratura sotto il potere politico”: Bindi al comitato per il no al Referendum

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Dice il Sì, risponde il No. Una piccola guida per muoversi nel dibattito referendario; Liberare la giustizia e i magistrati; Giustizia, scontro Nordio-Pd sul referendum e sui magistrati spiati; Contro la demagogia del no: perché separare le carriere rafforza il processo.

No! E poi No!Referendum sulla Giustizia: l’appello a votare No del pretore emerito Federici. Il Referendum sulla Giustizia chiede a ciascuno di noi cittadini se dobbiamo dire SI oppure NO alla legge fatta approvar ... letruria.it

REFERENDUM GIUSTIZIA/ Attenti al legittimo imbroglio dei magistrati in campagna elettorale (per il No)La campagna elettorale per il referendum sulla separazione delle carriere e legittima per tutti, anche per i magistrati. Ma alcuni messaggi sono ingannevoli ... ilsussidiario.net

La separazione delle carriere dei magistrati viene presentata come una soluzione per avere una giustizia «più veloce». In realtà le cose non stanno così: lo ha ammesso anche il ministro Carlo Nordio. Ecco che cosa dicono i testi ufficiali e gli esperti: - facebook.com facebook

La separazione delle carriere dei magistrati viene presentata come una soluzione per avere una giustizia «più veloce». In realtà le cose non stanno così: lo ha ammesso anche il ministro Carlo Nordio. Ecco che cosa dicono i testi ufficiali e gli esperti: x.com