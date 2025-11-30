Giustizia | perché sempre più magistrati dicono sì alla riforma

Portate i sali agli indomiti fustigatori. Sembravano uniti come un sol uomo. Invece, illustri e favorevoli alla riforma della giustizia si sfilano. Alzano la testa per dire sì alla separazione delle carriere e i suoi derivati. Spalleggiano questo governo di centrodestra, oibò. Carlo Nordio aveva fiutato l’aria: nelle segrete stanze, rivelava, «molti confessano di essere perfino aperti al sorteggio». Adesso rompono gli indugi. Del resto, aggiunge il ministro della Giustizia, «ogni magistrato sa che la sua carriera dipende dal Csm e viene condizionata dalle correnti». Per chi non si intruppa, la vita si fa dura. 🔗 Leggi su Panorama.it

