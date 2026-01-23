I funerali di Valentino | le note di Mozart i due compagni di una vita Hoeksema commosso | Non ti dico addio ma grazie | Da Donatella Versace a Wintour | chi c' era
I funerali di Valentino si sono svolti questa mattina nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. La cerimonia, accompagnata dalle note di Mozart, ha riunito amici e personalità del mondo della moda e dello spettacolo. Tra i presenti, l’attrice e ex modella inglese, con emozioni condivise e parole di gratitudine. Un momento di raccoglimento per ricordare il grande stilista e il suo contributo alla moda.
Si sono conclusi con un lungo applauso tributato dalla folla dei presenti, anche comuni cittadini insieme a tanti nomi famosi, i funerali di Valentino Garavani. A sorpresa, è intervenuto durante i funerali anche Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino (nella foto sotto mentre carezza la bara): «Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela» ha detto in lacrime, parlando in lingua inglese. «Valentino era la persona a cui parlavo, non di cui parlavo - ha sottolineato -. Questo è ciò che mi mancherà più di te. So che molti ti hanno amato, ma ciò che condividevamo era solo nostro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
