I funerali di Valentino | le note di Mozart i due compagni di una vita Hoeksema commosso |  Non ti dico addio ma grazie | Da Donatella Versace a Wintour | chi c' era

Da xml2.corriere.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I funerali di Valentino si sono svolti questa mattina nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. La cerimonia, accompagnata dalle note di Mozart, ha riunito amici e personalità del mondo della moda e dello spettacolo. Tra i presenti, l’attrice e ex modella inglese, con emozioni condivise e parole di gratitudine. Un momento di raccoglimento per ricordare il grande stilista e il suo contributo alla moda.

Si sono conclusi con un lungo applauso tributato dalla folla dei presenti, anche comuni cittadini insieme a tanti nomi famosi,  i funerali di Valentino Garavani. A sorpresa, è intervenuto durante i funerali anche Vernon Bruce Hoeksema, ultimo compagno di Valentino (nella foto sotto mentre carezza la bara): «Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela» ha detto in lacrime, parlando in lingua inglese. «Valentino era la persona a cui parlavo, non di cui parlavo - ha sottolineato -. Questo è ciò che mi mancherà più di te. So che molti ti hanno amato, ma ciò che condividevamo era solo nostro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

i funerali di valentino le note di mozart i due compagni di una vita hoeksema commosso 160non ti dico addio ma grazie da donatella versace a wintour chi c era

© Xml2.corriere.it - I funerali di Valentino: le note di Mozart, i due compagni di una vita, Hoeksema commosso: «Non ti dico addio ma grazie» | Da Donatella Versace a Wintour: chi c'era

I funerali di Valentino: le note di Mozart, i due compagni di una vita, Hoeksema commosso: «Non ti dico addio ma grazie» | Da Donatella Versace a Wintour: chi c'èI funerali di Valentino si sono svolti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, con le note di Mozart e la partecipazione di molte personalità.

I funerali di Valentino: la bara in chiesa sulle note di Mozart, dietro i due compagni di una vita | Da Donatella Versace a Wintour: chi c'èI funerali di Valentino si sono svolti presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, con la bara accompagnata dalle note di Mozart.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori in due giorni. FOTO; Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica; L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni; Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno.

i funerali di valentinoValentino, la diretta dei funerali a Roma: Anne Hathaway, Anna Wintour e Donatella Versace in prima fila. In chiesa il discorso di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani sarà oggi alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro entrerà nella Basilica accolto dalle note ... ilmattino.it

i funerali di valentinoI funerali di Valentino, l’ultimo saluto a Roma: «Perdiamo il fiore più bello»Alle 11, il feretro è entrato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, accolto dalle note della Lacrimosa di Mozart ... vanityfair.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.