I funerali di Valentino si sono svolti presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, con la bara accompagnata dalle note di Mozart. Alla cerimonia, svoltasi alle 11, erano presenti alcuni dei suoi più stretti amici e collaboratori, tra cui Donatella Versace e Anna Wintour. Tra i primi ad arrivare, l’attrice ed ex modella inglese. Un momento di commozione e rispetto, dedicato alla memoria del celebre stilista.

L'abbraccio di Anne Hathaway ai familiari di Valentino Garavani: «Vi voglio bene, vicina al vostro dolore». (Paola Pollo) Durante l'omelia il sacerdote ha voluto ringraziare lo stilista «per la bellezza che ha portato nel mondo. Valentino ha incontrato tutti gli aspetti della bellezza terrena, mi piace pensarlo ora mentre la porta con sé». Don Guerini ha insistito su «una raffinatezza senza fine. La bellezza di Dio - ha aggiunto - che suscita amore, vince le solitudini, genera amicizia. Grazie per i sogni che ha suscitato in generazioni di persone». L'allestimento della chiesa che ospita i funerali di Valentino conferma lo stile scelto dallo stilista: tutta in bianco, con corone composte soprattutto di rose, tra i suoi fiori preferiti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - I funerali di Valentino: la bara in chiesa sulle note di Mozart, dietro i due compagni di una vita | Da Donatella Versace a Wintour: chi c'è

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | LiveA Roma, il mondo della moda e le star di Hollywood si sono riuniti per i funerali di Valentino, tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | Le fotoA Roma, si è svolta la cerimonia funebre di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Valentino, chiusa la camera ardente a Roma: 10mila visitatori in due giorni. FOTO; Valentino, l’addio: la camera ardente tra fiori bianchi, messaggi di cordoglio e musica classica; Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno; L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni.

Valentino, la diretta dei funerali a Roma: Anne Hathaway, Anna Wintour e Donatella Versace in prima fila. In chiesa il discorso di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani sarà oggi alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro entrerà nella Basilica accolto dalle note ... ilmattino.it

I funerali di Valentino, l'omelia di dieci minuti: «La bellezza salva, l'ha seminata». Solo fiori bianchi in chiesa, copricapi rossi tra i fedeliVenerdì 23 gennaio 2026, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Roma, i funerali di Valentino Garavani, celebrati da don Pietro Guerini. Il ... leggo.it

I funerali di Valentino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma facebook

Funerali di Valentino Garavani a Roma, cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, presenti anche star del cinema - la DIRETTA x.com