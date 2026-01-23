Hudson Williams e Connor Storrie di Heated Rivalry sono stati scelti come tedofori per i Giochi di Milano Cortina 2026. Il 6 febbraio, accompagneranno la torcia inaugurale, simbolo di unità e spirito olimpico. La loro partecipazione rappresenta anche il riconoscimento della crescita e del successo raggiunti in breve tempo nel panorama sportivo e mediatico.

Ad annunciarlo è stata la pagina ufficiale dei Giochi, motivando la scelta in base al grande successo che la serie ha riscosso nei Paesi in cui è stata trasmessa finora e, ovviamente, per la sua ambientazione sportiva. Per chi non lo sapesse, infatti, Heated Rivalry è ambientata sul campo di hockey sul ghiaccio. Si legge nel comunicato ufficiale di Milano Cortina 2026: «I due sono tra i più famosi giocatori di hockey della loro generazione, rivali ma allo stesso tempo uniti da un legame sempre più profondo. Insieme inseguono la gloria sul ghiaccio e allo stesso tempo lottano per gestire i loro sentimenti al di fuori della competizione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hudson Williams e Connor Storrie di Heated Rivalry diventano tedofori per Milano Cortina 2026

