Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie

I due protagonisti della serie del momento, tratta dalla saga letteraria Game Changers, saranno tedofori ufficiali in vista dell'inizio dei Giochi Olimpici invernali HBO Max ha annunciato oggi che Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie Heated Rivalry, al debutto in esclusiva su HBO Max il 13 febbraio, sono stati selezionati come tedofori ufficiali per partecipare alla staffetta della torcia olimpica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. I Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno disponibili per tutti gli abbonati HBO Max in Europa, inclusi Italia e Germania per la prima volta, oltre che su discovery+ in diversi territori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Heated Rivalry alle Olimpiadi: Connor Storrie e Hudson Williams tedofori a Milano Cortina 2026

Heated Rivalry, Connor Storrie e Hudson Williams scelgono il Made in Italy e sfilano alla Milano Fashion Week

Connor Storrie e Hudson Williams, star di Heated Rivalry, voci narranti del fantasy erotico 'Ember & Ice'

